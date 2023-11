Scoperta festa abusiva di Halloween con oltre 300 persone: polizia e guardia di finanza chiudono il locale

C'erano oltre 300 persone nel locale di Menfi dove era stata organizzata una festa di Halloween. Un party completamente abusivo. Una serata di svago e divertimento che forse si voleva far passare inosservata alle forze dell'ordine. Ma così non è stato perché i poliziotti del commissariato di Sciacca, assieme al nucleo controlli della Guardia di finanza, hanno stanato le irregolarità. E il locale è stato chiuso.

Poliziotti e finanzieri hanno effettuato il controllo mentre era in corso la festa di Halloween. Accertato che quella serata non era stata autorizzata, e dunque era perfettamente abusiva, la festa è stata interrotta e il locale, dopo le contestazioni fatte al gestore (aver organizzato uno spettacolo senza licenza ndr.), è stato amministrativamente chiuso. Sono stati anche, come sempre avviene in questi casi, sequestrati consolle dj, casse acustiche e quant'altro era stato sistemato per la serata di festa, così come la lista degli invitati che era di 800 persone, i braccialetti per l'accesso e i contanti provento della vendita dei biglietti.

Il gestore del locale è stato denunciato, per svolgimento di spettacolo senza licenza, alla Procura della Repubblica di Sciacca. La Guardia di finanza ha constatato la presenza di 14 lavoratori "in nero" e anche per questo non potranno che esserci sanzioni a carico del gestore.