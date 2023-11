Notte di Halloween e movida in centro: sequestrati cocaina, coltello e lamette

Fra le vie Atenea e Pirandello, centinaia di poliziotti e carabinieri: chi in divisa e dunque perfettamente riconoscibili, chi invece in borghese. Le ronde - per garantire l'ordine e la sicurezza pubblica, scongiurando risse e tafferugli, ma anche spaccio di stupefacenti - sono state sistematiche e capillari. E non ci sono stati infatti disordini, né rischi

Qualche teen ager vestita da "Mercoledì" o con sulla testa le orecchie da coniglietto. Bambini con le tutine da scheletro, tenuti per mano dai genitori e poche centinaia di persone fra i locali della movida delle vie Atenea e Pirandello. Non c'è stato grande movimento, ieri, per la notte di Halloween nel "cuore" di Agrigento. E chi è passato da Porta di Ponte lo ha fatto per una manciata di minuti, forse il tempo di un aperitivo, per poi spostarsi a San Leone o altrove: i più giovani hanno optato per un paio di discoteche fra la città dei Templi e i Comuni della provincia. C'erano però, fra le vie Atenea e Pirandello, centinaia di poliziotti e carabinieri: chi in divisa e dunque perfettamente riconoscibili, chi invece (ed erano tantissimi) in borghese. Le ronde - per garantire l'ordine e la sicurezza pubblica, scongiurando risse e tafferugli, ma anche spaccio di stupefacenti - sono state sistematiche e capillari. E non ci sono stati infatti disordini, né rischi.

Il controllo interforze ha permesso di bloccare più immigrati, uno dei quali - un tunisino nello specifico - è stato trovato in possesso di un coltello e alcune lamette. L'uomo è stato denunciato alla Procura per porto ingiustificato di armi. Un altro tunisino è stato arrestato perché destinatario di un mandato di cattura: deve scontare 2 anni e 7 mesi di reclusione per rapina, resistenza e lesioni. E due migranti sono stati trattenuti per accertamenti da parte dell'ufficio Immigrazione della Questura.

E' stata anche sequestrata droga, una dose di cocaina per la precisione, ed è stata formalizzata una segnalazione alla Prefettura del consumatore abituale di stupefacenti.