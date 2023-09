"Minaccia il papà con un coltello e lo rapina": resta in carcere il 19enne arrestato

Ha respinto l'accusa di rapina ed ha negato d'aver puntato il coltello contro il papà, spiegando che quelle mille euro altro non erano che la sua paga per il lavoro svolto, collaborando all'attività di vendita del pesce. Lo ha fatto, durante l'udienza di convalida dinanzi al giudice del tribunale di Sciacca Antonio Cucinella, il diciannovenne di Menfi che era stato arrestato, nei giorni scorsi, dai carabinieri. Il gip ha accolto la richiesta del pm Michele Marrone ed ha, oltre a convalidare l'arresto, disposto la custodia cautelare in carcere.

La difesa del giovane, rappresentata dall'avvocato Filippo Lojacono, sta valutando, a quanto pare, l'eventuale ricorso al tribunale del Riesame.

Il diciannovenne è indagato anche per rapina alla mamma, alla quale avrebbe - stando all'accusa - portato via 400 euro. E lo avrebbe fatto dopo essersi arrampicato alla grondaia condominiale per raggiungere l'appartamento.