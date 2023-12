Lui in possesso di marijuana, lei in violazione alla libertà vigilata: coppia di giovani finisce nei guai

Lui è stato trovato in possesso di 8 grammi di marijuana. Lei, sottoposta a libertà vigilata, a Canicattì non avrebbe potuto metterci piede. La coppia finita nei guai, con una segnalazione alla Prefettura il giovane residente a Cianciana e una denuncia alla Procura la trentenne originaria di Porto Empedocle, è incappata in un controllo dei poliziotti del commissariato cittadino.

Subito la trentenne è risultata essere sottoposta alla libertà vigilata e dunque era in violazione delle prescrizioni che le erano state imposte. Eseguita la perquisizione, il giovane di Cianciana è stato invece trovato in possesso di 8 grammi di marijuana, motivo per il quale appunto è stato segnalato, quale consumatore abituale di stupefacenti, alla Prefettura di Agrigento. La "roba" è stata naturalmente posta sotto sequestro.