“Maltrattava la convivente”, scarcerato De Francisci: disposto l’obbligo di dimora

Il lampedusano Daniele De Francisci, su istanza dell’avvocato difensore Massimo Perrotta, è stato scarcerato dopo essere stato arrestato, lo scorso settembre, per maltrattamenti in famiglia e altri reati connessi in danno della propria convivente che aveva presentato denuncia un anno prima.

Lo ha deciso il giudice monocratico di Agrigento accogliendo la richiesta del legale che assiste De Francisci. L’avvocato ha sostenuto la detenzione carceraria “eccessiva” chiedendo e ottenendo l’obbligo di dimora a Lampedusa.