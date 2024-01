"Maltrattava l'anziana madre per avere soldi": 27enne arrestato e portato in carcere

Chiedeva, anzi esigeva, sistematicamente denaro. E quando i soldi richiesti non venivano consegnati erano guai: si scagliava - questa l'accusa formalizzata da carabinieri e Procura - contro la mamma e la maltrattata. La pensionata 74enne ha subito, già dallo scorso anno, violenze su violenze, tanto fisiche quanto psicologiche. Ma ad un certo punto - dopo l'ennesima baruffa - non ce l'ha fatta più e, con coraggio, ha denunciato. E adesso il figlio, un ventisettenne disoccupato, è stato arrestato in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Agrigento.

Il giovane - indagato delle ipotesi di reato di maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione - è stato portato al carcere "Pasquale Di Lorenzo" di Agrigento dove dovrà restare a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Ad occuparsi dell'inchiesta prima e dell'esecuzione del provvedimento del giudice per le indagini preliminari dopo sono stati i carabinieri di Licata, realtà dove si è materializzata l'ennesima, triste, storia.