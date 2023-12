Via Atenea s’illumina: accese le tradizionali luci natalizie che per un mese accompagneranno le feste

Riecco le luminarie natalizie in via Atenea: ieri sera, mercoledì 6 dicembre, a due giorni dall’Immacolata, sono state accese scaldando i cuori di chi passeggiava lungo quella strada che ormai ci si è abituati a chiamare “salotto buono della città”.

I lavori di installazione erano cominciati la mattina dello stesso giorno e sono stati completati in poche ore. E dunque, come annunciato in una conferenza stampa dedicata, anche quest'anno è il Parco archeologico Valle dei Templi a finanziare le luminarie grazie al contributo, di circa 100 mila euro, che elargisce in favore del Comune di Agrigento.