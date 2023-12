Le luci di Natale illuminano via Atenea, tutto pronto per l’allestimento: a pagare le spese è il Parco

Il salotto della città, la via Atenea, avrà le sue luci di Natale e, anche quest'anno, sarà il Parco archeologico Valle dei Templi a finanziare le luminarie grazie al contributo, di circa 100 mila euro, che elargisce in favore del Comune di Agrigento. Quota che per il prossimo anno, in vista di “Agrigento capitale della cultura” potrebbe arrivare fino a 600 mila euro. Somme, quest'ultime, che consentirebbero all'amministrazione comunale di programmare iniziative di rilievo. Intanto una parte dei 100 mila euro che derivano dagli introiti incamerati dal Parco serviranno a pagare i lavori di allestimento delle luminarie natalizie che sono già iniziati in via Atenea nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 6 dicembre.