Ladri "visitano" stabilimento di calcestruzzi: rubati betoniere, camion, pale e autopompa

Due betoniere, due pale gommate, un camion e un’autopompa. Sono questi i mezzi che sono stati portati via dallo stabilimento di calcestruzzi, di proprietà di un 46enne di Burgio, in contrada Giacato a Lucca Sicula. Non c'è certezza sul danno provocato dai criminali, ma la stima dovrebbe aggirarsi sulle 250mila euro.

E’ stata presentata denuncia, a carico di ignoti, alla stazione dei carabinieri. E i militari dell'Arma hanno naturalmente, subito, avviato le indagini. Scontato che ad agire, verosimilmente durante le ore notturne, sia stata una banda. A coordinare l'attività investigativa è il sostituto procuratore di turno di Sciacca.