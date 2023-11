Esce di casa e minaccia con un coltellaccio i vicini di casa: 3 denunciati, la 35enne portata in carcere

Esce di casa, dove era agli arresti domiciliari, e minaccia, con un coltellaccio, i vicini di casa. Ad accorrere, anche per scongiurare eventuali tragedie, sono stati i poliziotti del commissariato di Canicattì che, alla fine, hanno denunciato tre persone e portato in carcere la donna che era evasa dai domiciliari.

Caos, a Canicattì, dove si è registrata una lite fra vicini di casa. Una trentacinquenne canicattinese è evasa dai domiciliari e, all'improvviso, per futili motivi, ha iniziato a minacciare con un coltellaccio i vicini di casa. Qualcuno temendo il peggio, ha lanciato l'allarme e in centro, nella città dell'uva Italia, si sono precipitate le pattuglie del commissariato cittadino. Anziché concretizzare la calma, l'arrivo degli agenti s'è tradotto in una raffica di insulti e accuse. A muoverle sono stati i parenti della donna. Tutti, in tre nello specifico, sono stati deferiti alla Procura della Repubblica di Agrigento. Le ipotesi di reato contestate sono: resistenza, oltraggio a pubblico ufficiale, ma anche vilipendio delle forze armate.

La trentacinquenne, denunciata alla Procura, è portata alla casa circondariale "Pasquale Di Lorenzo" per aggravamento della misura cautelare alla quale era stata sottoposta.