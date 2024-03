Litiga con l'ex moglie, strattona i carabinieri e con un tubo di ferro danneggia il portone di casa: denunciato

Che il rapporto fosse ormai alla deriva era risaputo. Nessuno però forse credeva che il trentenne agrigentino sarebbe arrivato a tanto. Durante la lite, una delle tante, con l'ex moglie ha danneggiato alcuni arredi dell'abitazione. Giunti i carabinieri, che volevano riportare la calma, il giovane si è scagliato contro di loro, strattonandoli. Guadagnando l'uscita dalla residenza, ha afferrato la prima cosa che ha trovato per strada - un tubo di ferro - e ha sfogato la sua rabbia contro il portone d'ingresso dello stabile. E' stato bloccato e portato in caserma proprio dai militari dell'Arma intervenuti che lo hanno denunciato, alla Procura, per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato.

Alla base dello scompiglio vi sarebbe stata un'unica cosa: l'incapacità del trentenne di rassegnarsi alla fine del matrimonio. E in quella che è stata l'abitazione coniugale, in una zona poco distante dal centro cittadino, è scoppiato il pandemonio.