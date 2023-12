Lascia l'auto posteggiata in centro e al ritorno la ritrova "massacrata": è stato un raid vandalico?

Lascia l'auto, una Mercedes intestata alla ditta per la quale lavora, posteggiata in centro, ad Agrigento, e al momento di riprenderla la ritrova tutta graffiata. Rigata in ogni parte della carrozzeria. Pesante danneggiamento quello che ha avuto a "bersaglio" un quarantatreenne agrigentino che null'altro ha potuto, una volta fatta la scoperta, che andare a denunciare quanto subito. E lo ha fatto recandosi in Questura.

L'impiegato, che stava usando appunto la Mercedes dell'impresa per cui lavora, non ha manifestato il minimo sospetto su chi possa essere stato ad agire. Né naturalmente il perché. Potrebbe comunque non trattarsi di un danneggiamento mirato ed essere l'opera, l'ennesima, dell'ormai "famoso" "maniaco" che, un po' in ogni dove in città, arreca danni soprattutto alle auto nuove, anzi nuovissime, che vengono regolarmente parcheggiate.

La polizia ha, naturalmente, avviato l'attività investigativa per cercare, laddove possibile, di identificare il balordo.