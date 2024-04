"Fa approdare illegalmente a Lampedusa 16 migranti su una barca precaria": condanna a 4 anni per lo scafista

Quattro anni di reclusione per l'accusa di avere trasportato illegalmente in Italia sedici migranti su una barca precaria che ne ha messo a rischio la loro vita.

La sentenza è stata emessa dal giudice per l'udienza preliminare del tribunale di Agrigento, Micaela Raimondo, nei confronti del tunisino Amine Dallel, 41 anni.

A individuarlo come lo scafista dell'imbarcazione, sbarcata a Lampedusa lo scorso 5 ottobre, erano stati i poliziotti della squadra mobile di Agrigento dopo avere interrogato i superstiti.

L'imputato, secondo quanto ha accertato il processo, insieme ad altri complici non identificati, avrebbe condotto un'imbarcazione "del tutto inadatta a effettuare la traversata per le modeste dimensioni". In questo modo ne avrebbe messo a rischio l'incolumità e la vita.

La pena inflitta dal giudice è ridotta di un terzo per effetto del giudizio abbreviato chiesto dal difensore, l'avvocato Daniele Re. Il pubblico ministero Annalisa Failla aveva proposto una condanna a 6 anni.