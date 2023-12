Migranti ustionati e con scabbia, ma anche un bimbo con un occhio di vetro: ecco gli ultimi sbarcati a Lampedusa

Ore 16. Quattro migranti con ustioni da carburante, due dei quali anche con asma; una donna al quarto mese di gravidanza, nove con scabbia e un bambino con un occhio di vetro. Ci sono anche loro fra gli ultimissimi sbarcati a Lampedusa e tutti, per essere sottoposti a controlli sanitari mirati, sono stati portati al Poliambulatorio di contrada Grecale dopo gli sbarchi a molo Favarolo. Si tratta di persone che sono salpate, a loro dire, da Zuwarah in Libia. Nessuno di loro è in gravi condizioni, ma i medici si sono presi, e si stanno prendendo, cura di loro.

Ore 10. Tre sbarchi, con 79 migranti, nelle ultime ore, a Lampedusa. Sulle carrette, soccorse da una motovedetta di Frontex, c'erano rispettivamente 58 bengalesi ed egiziani partiti da Zuwara in Libia; 9 sudanesi salpati a loro dire da Zarzis in Tunisia e 12 tunisini imbarcatisi invece da Al Chebba. I tre diversi gruppi, dopo un primo triage sanitario su molo Favarolo, sono stati già portati all'hotspot di contrada Imbriacola.

Nella struttura di primissima accoglienza, al momento, ci sono 335 ospiti, fra cui 45 minori non accompagnati. Per la serata di oggi, su disposizione della Prefettura di Agrigento, d'intesa con il Viminale, è stato disposto il trasferimento di 300 migranti con il traghetto di linea che giungerà all'alba di domani a Porto Empedocle.