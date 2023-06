Due sbarchi a Lampione con 43 persone: ci sono feriti e ciechi

Sono 43 i migranti che, con due diverse imbarcazioni, sono giunti all'isola di Lampione. A recuperarli è stata una motovedetta della Guardia di finanza.

Sul primo natante erano in 38, fra cui 4 donne e 4 minori, originari di Benin, Burkina Faso, Siria e Sudan, che hanno riferito di essere salpati da Sfax, in Tunisia. Tre di loro, una volta giunti a molo Favarolo a Lampedusa, sono stati portati al Poliambulatorio: uno per parestesia agli arti inferiori, uno per un trauma al petto e un altro per una mano da medicare. Sei sono risultati essere affetti da scabbia e 12 sono ciechi.

Sul secondo barchino giunto a Lampione erano invece in 5, fra cui due minori non accompagnati, originari della Tunisia.

All'hotspot di contrada Imbriacola ci sono, al momento, 89 ospiti. Ma di questi, 70 lasceranno in serata l'isola con il traghetto di linea che giungerà all'alba di domani a Porto Empedocle.