Lo ha disposto la Prefettura

Migranti: si svuota l'hotspot di Lampedusa, in partenza i 40 migranti ospiti dell'hotspot

Trenta uomini verranno trasferiti nelle strutture d'accoglienza dell'Umbria, 9 resteranno in Sicilia e il minore non accompagnato verrà sistemato in un centro di Agrigento