Ladri al liceo scientifico, i vigilantes arrivano in tempo e li mettono in fuga

Ladri filmati dalle telecamere di video-sorveglianza che hanno immediatamente trasmesso le immagini ad un istituto di vigilanza. Gli uomini della “Kpolice” hanno quindi osservato dai monitor quello che stava accadendo e si sono subito recati sul posto. Alla vista delle auto di servizio i malviventi hanno desistito e si sono dati alla fuga facendo perdere le loro tracce.

E’ successo al liceo scientifico “Sciascia” di Canicattì. I ladri avrebbero tentato di forzare l’ingresso di una porta sul retro dell’istituto scolastico ma non si sono accorti che gli obiettivi delle telecamere erano puntato proprio su di loro. Non sono riusciti ad entrare all’interno per il tempestivo arrivo degli addetti alla sicurezza. Ora si sta cercando di dare un nome e un cognome ai malviventi che potrebbero essere gli autori di altri furti perpetrati sempre a Canicattì nei mesi scorsi.

Il liceo “Sciascia”, tra l’altro, non è nuovo ad incursioni del genere.