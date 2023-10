"Minaccia e aggredisce 18enne facendolo finire in ospedale": denunciato un ventunenne

E' per dissidi familiari che un diciottenne sarebbe stato minacciato telefonicamente e picchiato da un ventunenne. Quest'ultimo è stato denunciato, alla Procura della Repubblica di Agrigento, dai carabinieri. E' accaduto tutto nella piccola Joppolo Giancaxio.

Il diciottenne è anche finito in ospedale, al "San Giovanni di Dio" di Agrigento, dove è stato medicato e refertato dai medici del pronto soccorso. Poi si è presentato alla stazione dei militari dell'Arma del piccolo paese ed ha riferito tutto ai carabinieri. Per le ipotesi di reato di minacce e lesioni personali è stata dunque formalizzata la denuncia a carico del ventunenne. Gli alterchi, concretizzatisi in minacce telefoniche appunto e in un'aggressione, sarebbero riconducibili - stando a quanto è stato accertato dai carabinieri - a dissidi familiari.