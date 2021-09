Un'intera famiglia rischia di annegare: salvata in extremis da alcuni bagnanti

Erano a bordo di alcuni materassini e avevano deciso di fare il bagno nell'ennesima giornata di caldo anomalo che sa ancora di estate piena. Ma non hanno fatto i conti con la forza delle correnti che li hanno rapidamente trascinati al largo.

Quattro persone, una famiglia composta da due adulti e due bambini di 4 e 5 anni, non riuscivano più a tornare a riva.

È successo a Licata nella spiaggia di contrada Pisciotto.

Provvidenziale l'intervento di un carabiniere, di un poliziotto e di un militare della guardia di finanza che si trovavano casualmente sull'arenile, tutti e 3 fuori servizio. Decisivo anche l'aiuto del titolare di uno stabilimento balneare: tutti si sono immediatamente prodigati tuffandosi in acqua per andare a recuperare la famiglia in difficoltà.

I quattro bagnanti trascinati dalla corrente ora stanno bene e non hanno avuto conseguenze da questa disavventura.