"Netturbino in divisa sorpreso a scaricare e dare fuoco ai rifiuti": a giudizio

Immortalati dalle telecamere dei carabinieri dopo avere gettato abusivamente dei rifiuti e avergli dato fuoco: il giudice per l'udienza preliminare del tribunale di Agrigento, Giuseppa Zampino, ha disposto il rinvio a giudizio di due persone fra cui un netturbino sorpreso in divisa mentre appiccava l'incendio alla spazzatura.

Si tratta di Alfonso Vellenti, 61 anni, di Porto Empedocle. Un secondo imputato, Calogero Orsolino, 27 anni, di Agrigento, finisce a processo per le stesse accuse.

Quest'ultimo è stato immortalato il 19 giugno del 2017, insieme a un'altra persona giudicata a parte, mentre gettava e incendiava dei rifiuti in uno slargo di viale Mediterraneo, zona industriale di Aragona.

Vellenti è stato sorpreso nello stesso punto l'11 agosto successivo insieme a una persona non identificata.

I difensori, gli avvocati Teres'Alba Raguccia e Fabio Inglima Modica, non hanno chiesto riti alternativi e il giudice ha deciso per il rinvio a giudizio. La prima udienza del dibattimento è in programma il 24 giugno davanti al giudice Manfredi Coffari.