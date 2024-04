Gettano benzina sul portone e appiccano il fuoco: è stato un avvertimento

L'incendio è stato spento da proprietari e vicini di casa. Non è stato necessario l'intervento dei pompieri del distaccamento cittadino. È mistero su quanto è accaduto a Licata dove qualcuno ha gettato liquido infiammabile sul portone di un palazzo ed ha appiccato il fuoco. Mistero perché non è chiaro, non agli investigatori, né agli inquirenti chi sia il vero destinatario di quello che ha tutte le caratteristiche dell'avvertimento. L'ipotesi - tutta da suffragare - è che l'intimidazione possa essere stata rivolta ad un imprenditore 38enne. Ma in quel palazzo ci abitano più famiglie.

I carabinieri, che si stanno occupando dell'inchiesta, non lasciano trapelare nessuna indiscrezione. Hanno acquisito una denuncia per danneggiamento a carico di ignoti e, come procedura investigativa prescrive, hanno già sentito gli abitanti dell'immobile. L'area, a quanto pare, non è coperta da impianti di videosorveglianza né pubblici e nemmeno privati. E questo inevitabilmente complica - se non altro sul "fronte" della rapidità - l'inchiesta coordinata dalla procura della Repubblica di Agrigento.