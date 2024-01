La nube di fumo incombe su Licata, nuova ordinanza del sindaco: tutto chiuso, anche cimiteri e ville comunali

Il vastissimo incendio che si è sviluppato sabato notte nel deposito di stoccaggio rifiuti della ditta Omnia a Licata, in contrada Bugiades, continua a tenere il fiato sospeso tra i cittadini e gli amministratori. Una nube di fumo è ancora presente e minaccia la città. Per questo il sindaco Angelo Balsamo ha emanato una nuova ordinanza che, rispetto alla precedente che imponeva lo stop per 3 giorni alle scuole, adesso chiude praticamente tutto: negozi che espongono merce all’aperto, cimiteri e ville comunali.

Non si potranno esporre infatti prodotti alimentari che rischiano di essere contaminati dai prodotti della combustione dei rifiuti speciali bruciati all’interno del deposito. E’ stato anche sospeso il mercato settimanale del giovedì. Stessa sorte per tutte le manifestazioni in programma all'aperto.