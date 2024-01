Incendio al deposito "Omnia", i parroci si rivolgono ai colpevoli: "Convertitevi"

Incendio al deposito dei rifiuti della società "Omnia" di piano Bugiades a Licata, la Comunità ecclesiale della città dell'aquila dichiara il proprio "dispiacere" per la vicenda, e, in attesa che le autorità competenti appurino le cause del rogo, lanciano un appello alle coscienze degli eventuali colpevoli, e non solo.

"Sentiamo che è giunto il momento di ribadire, con rinnovata fiducia nello Spirito Santo e nell’apertura sincera dei cuori, un appello al pentimento e alla conversione - scrivono in una lettera -. Mentre tutti i credenti chiediamo perdono al Signore per le ferite inferte al territorio licatese, desideriamo invitare fraternamente i responsabili del malessere oggettivo che si diffonde nella nostra città a tornare ai piedi del Signore, per prendere coscienza del male commesso, chiederne perdono e riparare".

In particolare la Comunità ecclesiale licatese ribadisce che "è ingiusto che alcuni offendano il volto di una Città e di un popolo che hanno tutto il diritto a vivere nella pace e nella libertà. Cosa si conclude a causare sofferenza, desolazione e morte? Chi fa in questo modo asseconda gli interessi del 'nemico della natura umana', di Satana, omicida fin dal principio. A chi vive operando il male diciamo di ritornare al Signore, piegando davanti a Lui le ginocchia con umiltà e sincerità; a chi vive operando il bene diamo l’abbraccio di pace e di incoraggiamento, affinché le prove non spengano l’entusiasmo e il servizio al bene comune".