L’incendio al deposito Omnia, si lavora per rimettere in sicurezza le scuole: probabile riapertura già da lunedì

E’ quasi certo che tutte le scuole di Licata torneranno a riempirsi già da lunedì 29 gennaio. Si sta lavorando incessantemente per consentire il rientro in classe di studenti ed insegnanti e riportare così uno stato di “normalità” a Licata, città duramente colpita dall’incendio che sabato scorso si è sviluppato nel deposito di stoccaggio dei rifiuti della ditta Omnia. Un rogo che ha sprigionato una pericolosa nube tossica che ha minacciato per una settimana tutto l’agglomerato urbano.

Il sindaco Angelo Balsamo ha ribadito l’impegno su più fronti per riportare tutto alla normalità in breve tempo. Effettuati sopralluoghi ed interventi di pulizia nelle zone degli edifici scolastici per rispettare le prescrizioni dell’Asp

In particolare si è intervenuti, nelle ore notturne, a ripulire le strade adiacenti agli edifici scolastici mediante l’utilizzo di pompe che “sparavano” acqua ad alta pressione.

Domani mattina, domenica 28 gennaio, si provvederà inoltre ad ultimare le operazioni di disinfezione all’interno delle scuole. Alle 7 del mattino le finestre di tutte le aule saranno aperte per effettuare il ricambio di aria. Questa sarà un’operazione fondamentale che consentirà, si augura il primo cittadino, di rientrare in classe in piena sicurezza.