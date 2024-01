Usata troppa acqua per spegnere l'incendio della "Omnia": rubinetti a secco in città

Oggi, e probabilmente anche nella giornata di domani, non sarà possibile effettuare la distribuzione idrica prevista a Licata a causa della ridotta fornitura idrica in arrivo ai serbatoi idrici comunali.

"Questa situazione è provocata dalla necessità di approvvigionare il punto di carico straordinario realizzato a seguito dell’emergenza venutasi a creare dopo l’incendio nel centro di stoccaggio - dice la nota inviata da Aica -. Tenuto conto che, al momento, i livelli dei serbatoi idrici si trovano al di sotto della soglia minima, si è reso necessario interrompere, dalle 7 di questa mattina e sino alle 18 di oggi, l’alimentazione della condotta in H24 in uscita dal serbatoio Sant’Angelo che alimenta le fontanelle di via Palma, l’idrante di contrada Cannavecchia (attualmente non utilizzato) e del presidio ospedaliero San Giacomo d’Altopasso che, al momento, dispone comunque di un accumulo di risorsa adeguato a sopperire tale interruzione".

A questo si aggiunge un quasto alla condotta Tre Sogenti in territorio di Aragona, che impedirà la fornitura a Grotte, Racalmuto, Castrofilippo, Naro, Palma di Montechiaro e alle utenze Voltano.