Nuovo incendio durante la notte a Licata: brucia autocarro

Nuovo incendio di origine incerta a Licata. I pompieri sono intervenuti durante la notte per spegnere il rogo che stava devastando un camion in via Palma.

A chiamare i vigili, poco prima della mezzanotte, sono stati i residenti che hanno visto il fumo e le fiamme. L'intervento è durato circa due ore. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per eseguire i rilievi e gli accertamenti.