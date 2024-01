Servono dirigenti e impiegati al Comune: 8 verranno assunti entro quest'anno, ecco quali

La Giunta Micciché ha deliberato: dopo la ricognizione è stata approvata una nuova dotazione organica per palazzo dei Giganti. Otto le persone che, entro quest'anno, verranno assunte a tempo indeterminato. Nello specifico si tratta di un funzionario informatico, uno amministrativo esperto in progettazione servizi sociali, due funzionari psicologi, tre assistenti sociali e un esecutore amministrativo.

Di fatto, l'Esecutivo di Franco Micciché ha ridefinito la dotazione organica, "operando una adeguata e razionale corrispondenza tra le funzioni attribuite e i servizi da svolgere e i profili professionali necessari per dare efficienza all’azione amministrativa, favorendo - è stato scritto - il raggiungimento degli obiettivi fissati nel programma politico amministrativo". Il tutto, "fermo restando il rispetto del limite della spesa di personale prevista dalla normativa".

Ma c'è di più. Perché l'amministrazione intende rideterminare la dotazione organica prevedendo altre 5 assunzioni da destinare esclusivamente all’attuazione delle politiche di coesione sociale. Assunzioni che dovrebbero venire eterofinanziate con le risorse previste nell'avviso della presidenza del Consiglio dei ministri, a cui il Municipio sta partecipando, nell'ambito del "Programma nazionale di assistenza tecnica capacità per la coesione 2021-2027". E si tratta, in questo caso, di un ingegnere, di uno specialista in attività amministrative e contabili, di uno specialista in transizione digitale, di uno specialista in materie giuridiche e di un altro in transizione ecologica.

Previste inoltre, ma le assunzioni potranno essere inserite nei prossimi strumenti di programmazione dell'ente e compatibilmente con le disponibilità di bilancio, altre 9 indispensabili figure: 2 dirigenti amministrativi, 1 dirigente tecnico, 1 funzionario direttivo contabile, 3 funzionari direttivi tecnici, 1 funzionario di vigilanza e 1 funzionario contabile.