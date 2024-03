Ubriaco non fa in tempo a ritirare la rinnovata patente e finisce di nuovo nei guai: denunciato

La commissione medica, dopo due anni di sospensione, gli aveva dato il via libera. Avrebbe potuto e dovuto ritirare la patente di guida alla Motorizzazione. Lo scorso fine settimana però è stato fermato e controllato dagli agenti della polizia Stradale che lo hanno trovato ubriaco alla guida. Esattamente come due anni addietro quando venne denunciato e gli venne, appunto, ritirata la patente.

A non lasciare scampo al trentenne agrigentino è stato l'etilometro che ha evidenziato il suo stato d'ebbrezza. E il controllo del suo nominativo, via centrale operativa, ha fatto invece emergere il precedente. Ancora una volta, il trentenne recidivo è stato denunciato alla procura della Repubblica per guida in stato di ebbrezza. E la nuova patente, non ancora ritirata alla Motorizzazione, è stata ritirata.