Entra in un ristorante al Viale della Vittoria e porta via il registratore di cassa, arrestato 45enne

Si è intrufolato in un noto ristorante del Viale della Vittoria e, pensando di agire indisturbato, ha prelevato il registratore di cassa che pensava di portare in un luogo sicuro per scassinarlo e prendere i soldi. E’ stato però notato con fare sospetto da una pattuglia delle Volanti della Questura intervenuta unitamente al Nucleo operativo e radiomobile dei carabinieri della Compagnia di Agrigento. A quel punto è scattata subito la verifica. Si tratta di Luigi Caramanno, 45 anni di Favara, già noto alle forze dell’ordine per altri furti. E' stato trovato in possesso del registratore di cassa ed è stato subito arrestato. Ad intervenire anche le guardie giurate particolari del servizio "Metronotte d'Italia". L’uomo è stato condotto in una camera di sicurezza in attesa dell'udienza di convalida. Dentro il registratore di cassa c’erano poche centinaia di euro.

Si tratta dell’ennesimo episodio a danno di ristoranti e bar nelle zone nevralgiche della città. Furti o tentati furti che avevano creato allarme e apprensione tra gli esercenti. La risposta delle forze del’ordine è stata immediata ed efficace. Nonostante l’intervento avvenuto alle prime luci dell’alba, al Viale della Vittoria c’erano già tante persone di passaggio che si sono fermate, incuriosite dalla presenza delle pattuglie, per capire cosa stava accadendo. Nelle prossime ore Luigi Caramanno, assistito dall'avvocato Daniele Re, comparirà davanti al giudice per l'udienza di convalida.