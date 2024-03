Autolavaggio e centro direzionale nel mirino dei ladri, nessun dubbio: un'unica mano a colpire

Dall'autolavaggio ha arraffato i soldi che erano stati lasciati in cassa e non ha disdegnato i distributori automatici di snack e bevande. Al centro direzionale ha razziato un'altra macchinetta di snack ed è riuscito ad intrufolarsi in una stanza dove ha rubato il denaro che è riuscito a trovare. Ha provato a forzare altre porte di uffici, ma senza alcun risultato e dopo aver mandato in frantumi qualche vetrata si è dileguato nel nulla. Notte di follia, quella fra giovedì e ieri, in via Mazzini. E i carabinieri, ancora una volta, hanno avviato le indagini.

Nessun dubbio sul fatto che ad agire, tanto in danno dell'autolavaggio quanto al centro direzionale, sia stato lo stesso malvivente. Ammonta a poche centinaia di euro il bottino complessivamente portato via, ma i danni sono inevitabilmente molto più importanti.

I carabinieri, stando a quanto emerge, hanno subito acquisito i filmati della videosorveglianza e, anche se mancano conferme istituzionali al riguardo, pare che abbiano già identificato il balordo che è - dovrebbe essere - una loro vecchia conoscenza.