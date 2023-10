Scoppia l'incendio nel magazzino e le fiamme "divorano" furgone e ascensore: tutti salvi, compresa una disabile

L'inferno all'improvviso. E' scoppiato in un'abitazione di via Mare a Raffadali dove è andato distrutto un furgoncino, Fiat Doblò, attrezzato per disabili e l'ascensore della residenza. Danneggiata, e in maniera pesante, anche una tettoia. Ad accorrere, da Sant'Angelo Muxaro dove era impegnata in un altro intervento, sono stati i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento. Pompieri che, idranti alla mano, dopo essersi sincerati sul fatto che tutti gli abitanti della residenza erano in salvo, hanno iniziato le operazioni per circoscrivere e spegnere le alte fiamme.

Un incendio dalla natura accidentale che ha fatto scoppiare il caos, mettendo a rischio i proprietari della casa. Per fortuna, però, nessuno si è fatto male, né ci sono stati intossicati.

A quanto pare, il forno a legna, presente nel magazzino, non era stato spento bene. Le fiamme non soltanto hanno covato, ma sono - senza che nessuno se ne accorgesse - riesplose all'improvviso. E il fuoco ha distrutto il furgoncino, attrezzato per disabili, e l'ascensore, arrivando anche alla tettoia della mansarda. Il fumo ha invece invaso la tromba delle scale. Chi era nella residenza, compresa la donna disabile, è riuscito però, e per fortuna, a mettersi in salvo. Sul posto, sono accorsi anche i carabinieri.