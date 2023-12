"Fuitina" a Favara: i carabinieri hanno ritrovato i due adolescenti scomparsi

Sono stati ritrovati ieri sera e riaffidati ai genitori i due adolescenti che si erano allontanati spontaneamente, dalla serata di Santo Stefano, da Favara. A rintracciarli sono stati i carabinieri della tenenza che, fin dai primissimi momenti, si sono mobilitati per le ricerche dei ragazzi: 16 anni lei e 15 lui. La coppia di minori era, stando a quanto è emerso, a casa di un parente ad Agrigento. Sinceratisi sulle condizioni di salute dei ragazzi, i militari dell'Arma li hanno immediatamente riaffidati ai genitori.

I genitori, già nella serata di Santo Stefano, avevano presentato una denuncia ai carabinieri di Favara che hanno, appunto, in maniera fulminea, avviato le ricerche. E non soltanto a Favara, ma praticamente in tutta la provincia. Fin dal primo momento, è emerso che si trattava di una "fuitina", una fuga d'amore tipica dei decenni passati. Adesso i ragazzi sono tornati a casa.