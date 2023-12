"Fuitina" a Favara: ricerche in corso per ritrovare due adolescenti

Sono spariti nel nulla. Non si hanno più notizie, dalla serata di Santo Stefano, di due adolescenti: 16 anni lei di Agrigento e 15 lui di Favara. I genitori hanno già presentato denuncia ai carabinieri di Favara che hanno, in maniera fulminea, avviato le ricerche. E non soltanto a Favara, ma praticamente in tutta la provincia. Pare che si tratti di una "fuitina", una fuga d'amore tipica dei decenni passati.

I due ragazzi, pare, che abbiano portato via anche dei soldi, utili appunto per allontanarsi e trovare riparo da qualche parte. Le ricerche sono sistematiche, ma almeno per il momento non sembrano esserci preoccupazioni per i ragazzi che sono comunque minorenni e vanno trovati e riportati a casa. Fino ad ieri però, nonostante gli sforzi delle pattuglie delle forze dell'ordine, gli adolescenti non erano stati ancora rintracciati. E' stata naturalmente informata anche la Procura presso il tribunale per i minorenni di Palermo.