Costone del viale della Vittoria, proseguono i lavori di consolidamento

Proseguono ad Agrigento i lavori di consolidamento e messa in sicurezza del versante alle spalle dei palazzi “Crea” al viale della Vittoria, teatro, anni fa, di un'ampia frana. Si tratta, nello specifico, del banco di calcarenite che si trova in corrispondenza della via Picone, individuato come a forte rischio idrogeologico.

“Oltre a restituire sicurezza ai cittadini che risiedono in prossimità del costone - spiega l'assessore ai Lavori pubblici Gerlando Principato - bonificheremo l'area con vantaggi per tutta la cittadinanza”.

L'impresa esecutrice, la Civiesse di Aragona, ha già posto un sistema di palificazioni e sta lavorando sul vecchio muro di contenimento per recuperarlo.

Il finanziamento dei lavori ammonta a 2 milioni di euro. Questi interventi si aggiungono a quelli già avviati in via Favignana a Monserrato e nel muro di San Vito dal Comune e in via Massimo Troisi al villaggio Mosè, dalla protezione civile Regionale.