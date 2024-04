I fuochi d'artificio per festeggiare la Pasqua fanno divampare un incendio: distrutti più alberi di ulivo

Dai festeggiamenti, quelli per la resurrezione di Gesù Cristo, all'Sos per uno spaventoso incendio. Pasqua di fuoco a Lucca Sicula dove sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per fronteggiare il rogo che, dopo i fuochi d'artificio, si è sprigionato in contrada Macina-Piano di Scala. Non ci sono stati, per fortuna, feriti.

A Lucca Sicula, nella notte fra Pasqua e Pasquetta, sono stati esplosi i fuochi d'artificio. Ed è stato fatto in quella che era un'area autorizzata. A margine dei festeggiamenti, suggellati appunto dai fuochi d'artificio, in contrada Macina-Piano di Scala è divampato il fuoco che ha incenerito le sterpaglie, ma anche alcuni alberi di ulivo di proprietà privata. Ad intervenire, scongiurando il propagarsi delle fiamme, sono stati i vigili del fuoco.