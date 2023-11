Testa di capra con cartucce infilate in bocca per un imprenditore: aperta un'inchiesta

Un sacchetto con all'interno la testa di una capra e due cartucce infilate in bocca all'ovino è stato ritrovato appeso al cancello di ingresso di un'agenzia di onoranze funebri di Favara. Quanto ha composto l'inequivocabile messaggio di avvertimento è stato sequestrato e un'inchiesta, a carico di ignoti, è stata aperta dalla Procura di Agrigento.

Chi ha visto il continuo movimento delle pattuglie dei carabinieri, ieri, a Favara, si è insospettito. Qualcuno ha pensato che potesse essere stata messa a segno una rapina. In tanti, seppur stranendosi per quel via vai, non hanno saputo invece cosa ipotizzare. C'è stata, e dopo un periodo di relativa calma apparente, un'intimidazione.

I carabinieri hanno acquisito, naturalmente, la denuncia del titolare dell'agenzia funebre e dopo il "classico" sopralluogo, a "caccia" di tracce ed indizi che potrebbero tornar utili all'inchiesta, è stata avviata l'attività investigativa. Nessuno - né investigatori, né inquirenti - lascia trapelare alcuna indiscrezione. Appare scontato però, visto che rientra nel consueto iter investigativo, che i carabinieri della tenenza di Favara abbiano già sentito, per capire se ha ricevuto o meno minacce o richieste particolari, il titolare dell'impresa di onoranze funebri.

Le cartucce, infilate nella bocca della capra, quasi a significare di "stare muto", verranno - anche questo è scontato - sottoposte ad esami per cercare di ritrovare eventuali impronte digitali o tracce con Dna. Non è escluso, ma appunto mancano conferme istituzionali al riguardo, che sia stata già verificata l'eventuale presenza di impianti di videosorveglianza poste a presidio dell'agenzia di onoranze funebri o nelle immediate vicinanze.