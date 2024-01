Approfitta del negozio chiuso per la pausa pranzo e in 10 minuti ruba i soldi lasciati in cassa

Sono bastati 10 minuti per rubare i soldi, che erano stati lasciati nel registratore di cassa, di un negozio di igiene e casalinghi di Favara. E lo ha fatto - in pieno giorno - un solo delinquente che ha agito con il volto coperto. Tutto è accaduto in via Capitano Callea, nella città dell'agnello pasquale appunto, fra le ore 13,20 e le 13,30 di mercoledì. Il negozio era chiuso per la consueta pausa pranzo. Ed è proprio approfittando della chiusura dell'attività commerciale che il delinquente ha forzato la recinzione del cortile ed è poi riuscito a penetrare nel negozio.

La scoperta prima e la denuncia di furto, immediatamente dopo, è stata fatta dal titolare dell'attività commerciale. L'imprenditore s'è recato alla tenenza dei carabinieri ed ha ricostruito quanto era accaduto nel suo negozio. Quanto è stato portato via, ossia i soldi che erano nel registratore di cassa, non è stato reso noto. Ieri si parlava di "danno ancora in corso di quantificazione".

I carabinieri hanno naturalmente avviato le indagini e sono già in possesso delle registrazioni dei sistemi di videosorveglianza. Immagini che potrebbero, così per come è stato dimostrato da altri fatti di cronaca verificatisi nell'Agrigentino, ma non soltanto, dare un rapido input investigativo.