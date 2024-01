"Vedono i carabinieri e gettano il panetto di cocaina": due fratelli a giudizio

A giudizio con le accuse di detenzione ai fini di spaccio di droga e resistenza a pubblico ufficiale. Due favaresi, i fratelli Carmelo e Salvatore Fallea, 49 e 45 anni, arrestati lo scorso 26 luglio dai carabinieri dopo avere provato a lanciare da un furgone un panetto di un chilo di cocaina, finiscono davanti al gup.

La procura ha chiesto il loro rinvio a giudizio e il difensore, l'avvocato Angelo Nicotra, ha scelto strategie processuali diverse. Giudizio abbreviato per Carmelo Fallea, detenuto in carcere; rito ordinario per il fratello sottoposto all'obbligo di dimora a Favara. Il 18 marzo saranno discusse entrambe le posizioni.

Carmelo Fallea, che nel dicembre 2021 è stato condannato a 16 anni di carcere nel processo scaturito dall'inchiesta antidroga "Up and down", in occasione dell'interrogatorio di convalida dell'arresto ha provato a difendere il fratello incensurato.

"La cocaina è mia, Salvatore non c'entra" - ha detto al giudice. L'operazione è scattata durante un controllo dei carabinieri. L’arresto è avvenuto sulla strada provinciale 3, alle porte di Favara. I militari hanno subito recuperato l’involucro dopo che era stato gettato e li hanno arrestati pure per resistenza a pubblico ufficiale perché avrebbero violato l'alt provando a fuggire e mettendo a rischio l'incolumità di altri automobilisti.