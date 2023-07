Evade dai domiciliari dove era stato posto dopo una raffica di furti: 45enne denunciato

Avrebbe dovuto stare agli arresti domiciliari, nella sua abitazione di Favara. E avrebbe dovuto farlo visto che a metà giugno venne arrestato, in flagranza di reato, per il furto in un noto ristorante del viale Della Vittoria ad Agrigento e dopo che, nelle settimane successive, gli venne notificata un'ordinanza per più razzie messe a segno, tra gennaio ed aprile, ai danni di una farmacia, un panificio, un negozio di cosmetici, un'ottica, un punto vendita di biancheria per la casa e la chiesa di San Giuseppe artigiano. Si è però, invece, allontanato. Di fatto, il quarantacinquenne di Favara è evaso. E, nella notte, è stato pizzicato dai carabinieri della tenenza di Favara. Militari dell'Arma che lo hanno deferito alla Procura della Repubblica di Agrigento. Non è escluso, anzi appare assai probabile, che possa venir chiesto un aggravamento della misura cautelare alla quale l'uomo è sottoposto.