"Girava in bici elettrica trasportando cocaina, a casa aveva market della droga e cartucce": condannato a 4 anni e 8 mesi

Quattro anni e otto mesi di reclusione per il 55enne Giuseppe Morreale, di Favara, arrestato lo scorso 7 aprile dopo essere stato sorpreso dai carabinieri, in sella a una bici elettrica, con addosso alcune dosi di cocaina.

Il successivo controllo, all'interno dell'abitazione, ha fatto emergere un vero e proprio market della droga e consentito di trovare decine di cartucce.

La sentenza, a conclusione del processo con rito abbreviato, è stata emessa dal giudice per l'udienza preliminare Iacopo Mazzullo. Morreale, che è stato difeso dall'avvocato Daniele Re, era stato fermato dai carabinieri "insospettiti - secondo quanto comunicato dall'Arma - dal suo atteggiamento".

Addosso aveva alcune dosi di cocaina, che però erano solo l'inizio della lunga lista di sostanze ritrovate poi nella sua abitazione.

I successivi controlli tra la casa e un magazzino nella sua disponibilità hanno consentito di scoprire: 0,80 grammi di cocaina; 14 grammi di marijuana; 6 panetti da 100 grammi ciascuno di hashish; 6 confezioni da 100 grammi ciascuna di metanfetamina e 43 cartucce GFL 38 special con ogive modificate (per renderle più letali) e altre 25 ogive per cartucce calibro 38 ed un calciolo per revolver.

Il pubblico ministero aveva chiesto la condanna a 6 anni. La pena è ridotta di un terzo per il rito abbreviato.