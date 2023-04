Girava in bici elettrica trasportando cocaina, a casa aveva droga di ogni tipo e cartucce: arrestato insospettabile

Sorpreso mentre guidava la propria bici elettrica con addosso alcune dosi di cocaina: durante la perquisizione in casa spuntano anche hashish, metanfetamine e cartucce: arrestato un 54enne

L'uomo, un incensurato, è stato fermato a Favara dai carabinieri che, dice una nota, erano "insospettiti dal suo atteggiamento". Addosso aveva alcune dosi di polvere bianca, che però erano solo l'inizio della lunga lista di sostanze ritrovate poi nella sua abitazione.

Secondo i militari tra la casa a un magazzino di proprietà dell'uomo è stato possibile scoprire: 0,80 grammi di cocaina; 14 grammi di marijuana; 6 panetti da 100 grammi ciascuno di hashish; 6 confezioni da 100 grammi ciascuna di metanfetamina e 43 cartucce GFL 38 special con ogive modificate (per renderle più letali) e altre 25 ogive per cartucce calibro 38 ed un calciolo per revolver.

Tutto è stato posto sotto sequestro e l'uomo si trova adesso ai domiciliari. Il Gip ha disposto la misura cautelare dell’obbligo di dimora con prescrizioni.