Cane sulla tettoia di un'abitazione rischia di scivolare: con l'autoscala i pompieri lo portano in salvo

Non soltanto i vigili del fuoco. Ma anche l'autoscala. E' stato indispensabile un intervento congiunto, pompieri e autoscala appunto, per portare in salvo il cane che si era arrampicato sulla microscopica tettoia di un'abitazione di via Agrigento, a Favara, e non riusciva più a tornare indietro. Il timore, più che concreto, era che l'animale, da un momento all'altro, scivolasse. Raccolta la segnalazione, alla sala operativa del comando provinciale dei vigili del fuoco di Villaseta, subito è stata dirottata una squadra di vigili del fuoco e l'autoscala.

Con tutte le accortezze del caso, i pompieri - abituati anche a soccorrere e salvare ogni specie di animali - sono riusciti a far avvicinare il cane e, prendendolo in braccio, lo hanno portato in salvo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'animale è stato poi affidato alla polizia municipale.