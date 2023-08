Esplode il condizionatore e l'appartamento viene "inghiottito" da fuoco e fumo: salvato 50enne

Esplode il condizionatore e l'appartamento viene "inghiottito" da fuoco e fumo. E' stato il delirio in via Regione Siciliana, ad Agrigento, dove sono accorse più squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale e i poliziotti della sezione Volanti della Questura. Pompieri e agenti, per prima cosa, si sono sincerati sulla presenza o meno di persone all'interno della casa, al quarto piano dello stabile. Nell'appartamento c'era il proprietario: un cinquantenne che dormiva e che, di fatto, non si era accorto di nulla. L'uomo è stato subito messo in salvo ed evacuato. Così come è stato sgomberato, in via precauzionale, l'intero palazzo.

Idranti alla mano, i pompieri hanno circoscritto le fiamme e sono ancora in corso le operazioni di messa in sicurezza della casa e dell'interno stabile. Nessuno, per fortuna, nonostante la violenza dell'esplosione, si è fatto male.

Al lavoro, per garantire la sicurezza dei residenti dell'intero quartiere, dopo aver appunto portato in salvo, evacuandolo in fretta e in furia, il proprietario tre pattuglie della sezione Volanti della Questura.

Stando a quanto risulta alle ore 16, il palazzo è stato dichiarato agibile ad eccezione dell’appartamento da cui è scoppiato l’incendio.

(Aggiornato alle ore 16,02)