Conflavoro e Siap donano defibrillatore alla Questura: in piazza Vittorio Emanuele ci sarà il presidio salvavita

Fino ad oggi ne è stata sprovvista. Da domani sera non sarà più però così. E anche la Questura di Agrigento avrà un presidio salvavita sia per i poliziotti che per gli utenti. La segreteria regionale del sindacato italiano appartenenti polizia (Siap) ha annunciato infatti la consegna del primo defibrillatore destinato alla Questura di Agrigento. L'apparecchiatura sarà installata all'ingresso di piazza Vittorio Emanuele.

Il defibrillatore sarà consegnato domani, alle ore 18:30, al questore Emanuele Ricifari. L'iniziativa congiunta è di Conflavoro Pmi, polizia di Stato e sindacato Siap. Il dispositivo sarà donato dal presidente Regionale di Conflavoro Pmi, Giuseppe Pullara, il quale ha sottolineato l'importanza della mission condivisa con la polizia di Stato riguardante la sicurezza e la prevenzione nei luoghi di lavoro. A testimonianza del valore che il Siap attribuisce a questa iniziativa, alla cerimonia di consegna, organizzata dalla segreteria provinciale Siap- Agrigento e dalla segreteria regionale Siap- Sicilia, parteciperanno il segretario nazionale generale Giuseppe Tiani e il suo vice Luigi Lombardo.

Tiani ha dichiarato quanto sia fondamentale la collaborazione tra organizzazioni professionali e istituzioni al fine di promuovere concretamente la cultura della sicurezza e della prevenzione. Il questore Ricifari ha espresso la sua gratitudine per il gesto di valore compiuto da Conflavoro, sottolineando l'importanza della costruttiva collaborazione con il Siap".