Rifiuti abbandonati ovunque, la "guerra" del Comune continua: noleggiate 25 "fototrappole"

L'utilizzo delle "fototrappole" - dal primo giugno al 30 novembre 2023 - ha dato buoni risultati, permettendo di contrastare davvero l'abbandono dei rifiuti e di identificare e multare gli incivili. Ed è per questo motivo che l'amministrazione comunale di Agrigento ha deciso di appaltare per 12 mesi il servizio di noleggio, installazione e gestione di ben 25 "fototrappole". E l'impegno di spesa - per 108.101,76 euro, Iva compresa, - è stato già fatto.

"Purtroppo si registra una continua e costante opera di abbandono indiscriminato di rifiuti, anche speciali e pericolosi come l’amianto, lungo le strade o in luoghi poco frequentati, con la creazione di discariche - scrivono da palazzo dei Giganti - . Le bonifiche dei siti interessati, oltre a costituire un danno economico non indifferente, spesso si rivelano inutili in quanto in poco tempo altri rifiuti vengono abbandonati negli stessi posti. Queste discariche nuocciono gravemente all’immagine della città, offrendo uno spettacolo indecoroso e incivile, e costituiscono un pericolo per l’igiene pubblica". Ecco perché, per prevenire e reprimere il fenomeno, dopo la sperimentazione delle "fototrappole" dal primo giugno al 30 novembre dello scorso anno, adesso l'ente ha deciso di procedere al noleggio e installazione per 12 mesi di ben 25 impianti.

L'appalto, su Mepa, è andato a buon fine: è stata approvata l'offerta fatta dalla Vitruvio tech srl di Racale, nel Leccese. L'impresa fornità 25 "fototrappole" criptate, per 12 mesi, per un importo di 88.608 euro, più Iva al 22%.