Derubata della borsa mentre è in un locale della movida: ore di angoscia per la studentessa universitaria

Derubata della borsetta. Derubata mentre era in compagnia di amici e colleghi universitari e avrebbe voluto trascorrere una serata di spensieratezza e divertimento. E' accaduto ad una studentessa agrigentina ventenne, in un locale della movida di Palermo. La ragazza, ancora arrabbiata per l'essere stata bersaglio di sconosciuti delinquenti, ha presentato una denuncia alla polizia. E gli agenti hanno naturalmente subito avviato le indagini per provare ad identificare l'autore del furto. Il primo passo investigativo mosso è stato quello della verifica di eventuali impianti di videosorveglianza posti a presidio del locale o delle attività commerciali attigue. Non filtrano indiscrezioni al riguardo, ma l'obiettivo è naturalmente quello di far il più velocemente possibile.

La studentessa universitaria era in compagnia di amici quando ha subito il furto della borsetta dove custodiva i documenti, le chiavi di casa e un telefono cellulare d'ultima generazione. Nessuna delle persone con cui la ventenne si trovava si è però, a quanto pare, accorta di nulla. Ma la borsetta, dove verosimilmente il ladro pensava di trovare anche soldi, è sparita nel nulla. Quella che, appunto avrebbe dovuto essere una serata di allegria si è trasformata in un momento di rabbia, ansia ed angoscia, anche perché appunto c'erano le chiavi di casa in quella borsetta.