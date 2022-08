Derubata della borsetta mentre è a cena in un locale della movida, ladro riesce a far perdere le sue tracce

Derubata, mentre sorseggia un drink e cena, in un locale della movida di piazzetta San Calogero. Vittima del furto una giovane donna che, in compagnia di amici, stava trascorrendo una piacevole domenica sera.



La donna aveva appoggiato la sua borsetta sulla sedia che aveva accanto. All'improvviso un immigrato che, verosimilmente aveva già adocchiato quella borsa, è entrato in azione e, con una mossa fulminea, ha arraffato la borsetta ed è scappato salendo le scale che portano in via San Vito. Increduli, letteralmente sotto choc, tutti coloro che affollavano il locale e che, appunto, stavano cenando.



Scattato l'allarme, sul posto si sono precipitati i carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile che hanno prima perlustrato l'intera zona, via San Vito compresa naturalmente, e poi hanno acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza. Filmati che, ieri, venivano passati in rassegna per provare ad identificare l'immigrato che, in mezzo a tantissimi agrigentini, non curandosi del fatto che qualcuno avrebbe anche potuto bloccarlo, ha messo a segno il furto.



All'interno della borsetta, la donna aveva alcune decine di euro, documenti ed effetti personali.