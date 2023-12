Degente pretende un'immediata visita medica e prende a schiaffi l'infermiera: denunciato 73enne

Infischiandosene dell'ordine di priorità, pretendeva una immediata visita medica. Ha iniziato a dare in escandescenze e quando l'infermiera ha provato a calmarlo e a farlo ragionare, le ha assestato uno schiaffo. Ha 73 anni ed è residente a Villabate, nel Palermitano, il pensionato che è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Sciacca. L'anziano è stato indagato per le ipotesi di reato di lesioni cagionate a personale sanitario e interruzione di pubblico servizio.

Ad intervenire in ospedale, al "Giovanni Paolo II" di Sciacca, sabato pomeriggio, sono stati i carabinieri.

Militari dell'Arma che hanno ricostruito cosa era effettivamente accaduto, identificando, e denunciando appunto, anche il pensionato violento. Un settantatreenne che era ricoverato e che ha preteso una immediata visita medica, senza rispettare chi, per gravità, fosse in lista prima di lui. Il settantatreenne non ha voluto saperne di attendere il suo turno e la malcapitata infermiera del reparto, che ha provato a calmarlo, s'è presa un ceffone in pieno volto.