"Danneggiò arredi di un bar e aggredì titolare e impiegato": Daspo urbano e avviso orale per 20enne

Per più anni, almeno un paio, non potrà avvicinarsi a piazza Progresso, a Licata, dove lo scorso 16 settembre ha creato il caos. Qualora dovesse farlo rischia da uno a tre anni di reclusione e una multa da 10 a 24mila euro. A firmare il Daspo urbano, nonché un avviso orale, a carico del ventenne licatese è stato il questore di Agrigento Emanuele Ricifari. A denunciare il ragazzo, e lo hanno fatto d'ufficio, erano stati poliziotti del commissariato cittadino. Le ipotesi di reato avanzate sono state: danneggiamento e minacce aggravate.

Alticcio, anzi fortemente ubriaco, il giovane licatese avrebbe prima danneggiato gli arredi esterni del bar dove si trovava e poi avrebbe aggredito il titolare e, con un bastone, anche un collaboratore. Dopo essersi allontanato in prima battuta, il ragazzo sarebbe ornato indietro ed ha scaraventato per terra un ciclomotore posteggiato a pochi passi dall'esercizio commerciale e sarebbe tornato ad accanirsi contro sedie e tavoli del locale. I poliziotti del commissariato di Licata accorsi sul posto hanno identificato e deferito alla Procura, senza bisogno neanche di raccogliere denunce da parte dell'esercente commerciale, il giovane. Nelle ultime ore sono arrivati anche i due provvedimenti, firmati dal questore, a suo carico: Daspo urbano. E non per 5 o 10 giorni, ma per diversi (almeno 2) anni e avviso orale.

I poliziotti del commissariato di Licata continueranno, inevitabilmente, a tenere d'occhio il ragazzo, ma anche tutti coloro che hanno già creato problemi nei pressi degli esercizi commerciali. Nessuna tolleranza per quanti creano scompiglio e mettono a rischio l'ordine pubblico.