Crisi idrica e condotte colabrodo, 11 gli interventi di riparazione dell'Aica: ecco dove

Reti colabrodo. E questo è risaputo da tempo. Ma adesso l'Aica cerca, forse anche disperatamente, di fronteggiare la dispersione del prezioso liquido. Undici gli interventi di manutenzione alle reti idriche e ai collettori fognari eseguiti dall'inizio del mese.

Nel dettaglio: a Raffadali sono stati fatti lavori di manutenzione straordinaria sulle reti idriche che attraversano Nazionale, via Fiuggi e contrada Sant’Anna; a Sciacca sono stati effettuati un intervento di rifacimento del collettore fognario e la riparazione delle perdite idriche in via Ciro Menotti e della condotta idrica principale che attraversa via Monte Kronio e via Cava dei Tirreni. Due gli interventi di riparazione dei collettori fognari a Canicattì, nello specifico sono stati interessati dai lavori i collettori fognari insistenti in via Tamburello e in via Cartesio; a Casteltermini gli operatori hanno riparato il collettore fognario di via Diaz. Infine, ad Aragona, sono stati eseguiti gli interventi di manutenzione straordinaria sulla rete idrica che attraversa via Trieste e i lavori di riparazione sulla rete idrica di contrada Carbonaio.